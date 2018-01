Pietralata: nasconde tra i libri 1,5 chili di hashish

Nascondeva nello zaino 1,4 chili di hashish. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 24enne romano, senza occupazione e con precedenti, con lìaccusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando i Carabinieri lo hanno fermato ieri pomeriggio in via Giulio Curioni, zona Pietralata, il giovane ha riferito di essere uno studente e che stava rientrando a casa dall’università. Il suo atteggiamento, però, non ha persuaso i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. Dallo zaino che aveva sulle spalle, occultati tra alcuni libri, sono saltati fuori 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,4 chili.

Nel corso della perquisizione scattata nella sua abitazione di via Tullio Ascarelli, zona Casal Lombroso, i Carabinieri hanno trovato, nella sua camera da letto, bilancini di precisione, materiale per il taglio della droga e per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo.