Pietralata: evita l'alt della polizia e fugge in scooter, nascondeva cocaina

Ha tentato di fuggire alla vista della Polizia ma la sua fuga è durata poco. Un 22enne romano, in via dei Monti Tiburtini, è stato fermato è arrestato dagli agenti dopo una fuga in sella al suo scooter.

Il giovane nascondeva alcune dosi di cocaina, di cui ha cercato di disfarsi gettandole in terra. Tutto sotto l’occhio degli agenti del reparto volanti che lo hanno bloccato. I poliziotti hanno poi perquisito la sua abitazione, trovando altre dosi della stessa sostanza stupefacente, oltre a circa 2.000 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Il 22enne è stato arrestato. Un altro pusher in manette è finito ad Acilia.