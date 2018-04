Piazza Bologna: in manette il pusher della movida, tra i suoi clienti studenti universitari

Vendeva dosi di cocaina, hashish e marijuana a giovani clienti. La zona dello spaccio era quella di piazza Bologna. Un business illecito sgominato dai Carabinieri che sono arrivati a lui grazie ad una attività d'indagine classica, con pedinamenti e servizi di osservazione in abiti civili, mescolati tra la folla.

In manette è finito un 29enne libico, con precedenti, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Roma con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arrestato è stato responsabile di circa 50 episodi di cessioni di sostanza stupefacente ad acquirenti, tutti identificati e segnalati, quali assuntori, all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Si tratta perlopiù di studenti universitari, domiciliati nelle vie limitrofe, e degli habituè dell'happy hour, tipico dei locali della zona.

I Carabinieri di piazza Bologna sono riusciti a ricostruire anche come avveniva lo spaccio lampo: con lo scambio rapido, della droga ed i soldi, tra la folla di persone in piazza oppure all'esterno dei locali pieni, favoriti anche da un passaparola. Il pusher della movida di piazza Bologna è stato portato in carcere a Regina Coeli.