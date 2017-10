Blitz in un deposito agricolo: trovata cocaina e due chili di hashish

Nascondeva in una rimessa agricola di Monterondo oltre due chili di droga. A seguito di un blitz, i Carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia hanno arrestato un 43enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di droga, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da un’abitazione sita in zona San Luigi, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo in una rimessa agricola di pertinenza della suddetta abitazione 2 chili di hashish, alcuni grammi di cocaina, 50 grammi di mannite, due bilancini, oltre a materiale per il confezionamento. L'uomo è stato condotto nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.