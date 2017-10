Scoperta cantina "stupefacente": nei guai due 18enni, spacciavano droga a Garbatella

Utilizzavano una cantina in zona Marranella come deposito della droga. I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, dopo una breve attività d'indagine, hanno arrestato due ragazzi romani di 18 anni, gestori dell'attività illecita. I due sono stati sorpresi in possesso di 3 chili di stupefacente nascosti in un borsone custodito in una cantina di via Zenodossio.

Lo spaccio a Garbatella

I pusher, nella serata di ieri, erano stati notati dai Carabinieri aggirarsi nel quartiere Garbatella in atteggiamento sospetto. A quel punto i militari hanno deciso di andare a fondo e di tenere d'occhio i loro spostamenti. Quando i ragazzi sono entrati nella cantina, evidentemente per rifornirsi di altre dosi da spacciare, ad attenderli all’uscita, questa volta, hanno trovato i Carabinieri.

Hashish e marijuana nascosti in cantina

Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto diverse dosi di droga, ma è nella cantina che gli uomini dell'Arma hanno trovato l'ingente quantitativo di droga: 28 panetti di hashish del peso complessivo di 2,7 chili e più di 570 grammi di marijuana.

I 18enni sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria e in attesa di processo, ove saranno chiamati a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.