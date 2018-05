Terrazzo stupefacente: annaffia e cura piante di marijuana, arrestato

Sul terrazzo coltivava piante di marijuana. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor de' Cenci hanno così arrestato un 44enne nato in Libia ma da tempo residente a Roma, incensurato.

I Carabinieri da tempo avevano notato uno strano via vai di persone che in diverse ore del giorno e della notte frequentavano l’abitazione dell’uomo in via Odone Belluzzi e così, nel corso di un predisposto servizio antidroga, hanno deciso di controllare l’abitazione.

L'accurata ispezione eseguita nell’appartamento, ha permesso ai militari di scoprire sul terrazzo 7 piante di marijuana regolarmente annaffiate con un sistema di irrigazione automatico. In casa poi sono stati rinvenuti 16 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, e la somma di 5.000 euro ritenuta provento di attività illecita.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa di essere processato con il rito direttissimo. Dovrà difendersi dall’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.