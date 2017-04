Olgiata: mezzo chilo di hashish e marijuana in casa, arrestato

Nascondeva in casa mezzo chilo di droga, tutta dietro la spalliera del suo letto. La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 29enne romano, con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 29enne è stato fermato in largo Olgiata, nei pressi del suo domicilio, e una volta perquisito è stato trovato in possesso di due dosi di hashish, pronte per essere smerciate. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha consentito di trovare ulteriori 120 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e tutto l‘occorrente per la preparazione e il confezionamento.

L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere processato con il rito direttissimo.