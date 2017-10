Fermato con marijuana e cocaina a Villa Ada: nei guai giovane giardiniere

E' stato sorpreso con marijuana e cocaina a Villa Ada. Un 23enne, originario di Aprilia, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del parco.

Il giovane, di professione giardiniere, è stato notato durante uno dei quotidiani servizi di vigilanza, recentemente potenziati con maggiori pattuglie a cavallo, per garantire maggiore sicurezza nelle aree verdi urbane di interesse turistico, naturalistico e archeologico della Capitale.

Grazie al dispositivo impiegato, nel tardo pomeriggio di ieri, l'individuo è stato notato aggirarsi nella Villa con fare sospetto ed è stato controllato: dalle sue tasche sono spuntati degli involucri in cellophane contenenti decine di dosi singole di marijuana pronte per essere piazzate, mezzo grammo di cocaina e 75 euro in contanti ritenuti provento della sua illecita attività.

Così i Carabinieri della Stazione Roma viale Eritrea lo hanno arrestato. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il giovane giardiniere è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.