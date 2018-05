Ostia: vende hashish sul lungomare, preso ospite-pusher dell'ex Vittorio Emanuele

Stava vendendo hashish sul Lungomare Paolo Toscanelli quando è stato sorpreso dai Carabinieri. E' successo ieri, nel corso di un mirato servizio antidroga. In manette un 44enne marocchino ospite abusivo della vicina ex Colonia Vittorio Emanuele III.

L'uomo è stato visto, due volte, mentre cedeva hashish a due 'clienti' a pochi passi dal mare di Ostia. Pochi grammi di hashish, sei, ma tanto è bastato per far scattare la perquisizione. Controllata anche la zona letto in cui il pusher 44enne vive nell'ex colonia. Sequestrate altri 4 grammi di hashish già divisi in dosi e pronti per lo spaccio. Indosso anche l'incasso provento dell'illecita vendita.

Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione al fine dello spaccio di stupefacente, la droga è stata sequestrata mentre i due 'clienti' sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, per uso personale di sostanze stupefacenti.