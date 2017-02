Sottoposto all'obbligo di firma va in caserma con la droga negli slip: arrestato

Ha avuto il coraggio di presentarsi in caserma con 12 dosi di eroina in tasca. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino del Gambia di 30 anni, già con diversi precedenti specifici, sottoposto all'obbligo di firma.

Come era solito fare 3 volte a settimana, come imposto dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di provvedimento del giudice per un precedente arresto per spaccio, l'uomo si è recato dai Carabinieri ma la strana fretta mostrata nel voler firmare e andare via di corsa ha insospettito i militari che hanno voluto vederci chiaro.

Dopo averlo incalzato con diverse domande i Carabinieri hanno deciso di perquisirlo. A quel punto, ben nascosti negli slip, sono stati trovati 21 grammi di eroina suddivisa in 12 dosi.

Il 30enne è stato nuovamente arrestato e trattenuto in caserma in attesa di essere condotto in Tribunale per essere sottoposto al rito direttissimo.