Nella sacca nasconde 20 panetti di hashish: non scappa all'olfatto dei cani antidroga

E' finito in manette un 43enne che nascondeva in casa 2 chili di hashish. L'uomo, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dagli agenti della Polizia di Stato, del commissariato San Basilio.

Determinante l’ausilio dei cani-poliziotto Alek e Condor, che, con il loro fiuto, hanno permesso agli investigatori di trovare una sacca contenente i 20 panetti di hashish.

Furto in via delle Tre Fontane

In un'altra operazione, invece, è stato arrestato per furto aggravato dagli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, un romeno di 41 anni. Lo straniero, è stato colto in flagranza di reato, in via delle Tre Fontane, intento a rubare della merce all’interno del furgone della ditta di corrieri per la quale lo stesso lavorava.