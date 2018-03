Garbatella: a 22 anni è uno dei maggiori pusher del quartiere, sequestrate 21700 dosi di droga

Secondo le indagini, a 22 anni, è ritenuto come uno dei maggiori fornitori di hashish e marijuana della Garbatella e dei quartieri limitrofi. Ad arrestarlo, dopo un blitz, gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, insieme ad una pattuglia del Reparto Volanti.

L'attività investigativa è scaturita nella tarda mattinata del 5 marzo quando, in via Sinuessa, un cittadino, notando la porta aperta di un appartamento vicino al suo e temendo ci fossero i ladri all'interno, aveva telefonato alla polizia. Gli agenti intervenuti immediatamente sul posto, dopo aver verificato che la porta segnalata era effettivamente aperta, sono entrati all'interno dove hanno trovato il proprietario di casa ed un suo amico mentre stavano dormendo.

Considerato il comportamento insofferente ed evasivo dei due giovani, gli investigatori hanno deciso di perquisirli. L'intuizione dei poliziotti si è rivelata fondata trovando frammenti di droga. Dall'insieme degli elementi raccolti, gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dello spacciatore riuscendo, in poche ore, ad individuare il presunto fornitore della droga fino ad allora rinvenuta.

Così è scattato il blitz nel quartiere Garbatella. Davanti alla porta di ingresso dell'appartamento del 22enne gli agenti hanno subito sentito il caratteristico odore di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 32 panetti di hashish per un peso totale di 3,300 chili da cui si sarebbero potute ricavare 19.500 dosi, numerose confezioni in plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di 270 grammi tali da ricavarne 2.231 dosi, un bilancino elettronico di precisione ed una discreta somma di denaro contante. Tutta la droga è stata sequestrata, ed il giovane arrestato.