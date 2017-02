Ponte di Nona: sorpresi a vendere crack, due arresti

Sono stati sorpresi a vendere crack a Ponte di Nona. I Carabinieri della Stazione Roma Settecamini hanno arrestato un 21enne e un 39enne, entrambi romani, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I pusher sono stati colti sul fatto mentre si stavano scambiando un notevole quantitativo di stupefacenti proprio sotto gli occhi dei Carabinieri.

L'attività ha consentito ai militari di sequestrare una cinquantina di grammi di hashish suddivisi in dieci stecche, 20 grammi di cocaina e 25 dosi di crack.

Tutta la droga è stata inviata in laboratorio per le analisi tossicologiche che ne appureranno la purezza e il principio attivo. Gli spacciatori, invece, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.