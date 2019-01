Bltiz in un appartamento: sorpresi a preparare dosi di droga, tre giovani nei guai

Preparavano le dosi in casa per poi spacciarle a Colleferro. Nel corso di un controllo antidroga i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso 3 spacciatori mentre erano ancora intenti a suddividere la cocaina e la marijuana in dosi. In manette sono finiti 3 giovani, dai 19 ai 31 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività dei Carabinieri è nata grazie ad alcune segnalazioni di cittadini che sono state poi verificate con mirati controlli, ed appostamenti, focalizzando l'attenzione su un appartamento nel centro dove erano stati segnalati strani movimenti da parte dei condomini.

A quel punto è scattato il blitz nell'abitazione dove i militari hanno sorpreso i pusher attorno al tavolo con le confezioni ancora aperte, di cocaina e marijuana, che stavano allungando con della sostanza da taglio, prima di essere richiuse.

E’ stato possibile sequestrare complessivamente circa 30 grammi di cocaina, 50 grammi di marijuana e 50 di sostanza da taglio, del tipo mannite, nonché tre bilancini di precisione e vari appunti dettagliati sull’attività di spaccio.

Lo stupefacente era pronto per essere immesso nella piazza di Colleferro il cui smercio in piccole dosi avrebbe fruttato svariati migliaia di euro al sodalizio criminale. L'Autorità Giudiziaria di Velletri dopo la convalida dell’operazione eseguita dai militari ha sottoposto gli arrestati alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa di giudizio definitivo.