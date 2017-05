Castel Giubileo, fermato al bar: in casa nascondeva pistola e droga

Droga, soldi e una pistola. E' quanto gli agenti della Polizia del commissariato Fidene hanno trovato a casa di un romano di 55 anni a Castel Giubileo. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori coadiuvati dall'unità cinofila antidroga e da una volante, sono entrati in azione. Pizzicato l'uomo nel bar vicino alla sua abitazione, i poliziotti in borghese lo hanno avvicinato e controllato: nel portafogli aveva 525 euro di cui non ha saputo indicare la provenienza.

Nell'appartamento invece, nascoste in cameretta all’interno di una scatola di scarpe, gli agenti hanno trovato una pistola calibro 6 in perfette condizioni, con il numero di matricola ma illegalmente detenuta, 4 involucri di cellophane contenenti complessivamente 18 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish, 2 bilance elettroniche e ben 1050 euro, custoditi in un cartoncino con sopra riportati nomi correlati ad importi di denaro. Su un pensile in cantina infine, gli investigatori hanno scovato 4 involucri di cellophane contenenti circa 2 grammi di cocaina.