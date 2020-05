Ostia, spaccio tra i palazzi popolari: preso il capo della banda dei pusher del ballatoio

C'è voluto un supplemento di indagini per chiudere il cerchio. I carabinieri di Ostia, al termine di una mirata e articolata attività investigativa, sono riusciti a localizzare ed arrestare il capo della banda di spacciatori di Nuova Ostia, responsabile di avere organizzato, nel ballatoio di una palazzina popolare di piazza Lorenzo Gasparri, un piccolo market dello spaccio.

Si tratta di un uomo di 35 anni romano. A conclusione della prima operazione, nella quale sono stati arrestati due giorni fa tre pusher di 42, 29 e 27 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i carabinieri si sono resi conto che all'appello mancava una quarta persona che, fino a quel momento, aveva coordinato l'attività criminale.

Le indagini portate avanti dai militari hanno consentito, in breve tempo, di individuare il quarto pusher, il cui compito, come è stato ricostruito, era quello dell’individuazione e della predisposizione del nascondiglio utilizzato per lo stoccaggio di droga, nonché del periodico rifornimento ai suoi complici delle dosi da piazzare.

L'Autorità Giudiziaria, alla luce delle prove raccolte dai Carabinieri, condividendone le risultanze investigative, ha disposto l'immediato arresto del 35enne. L'uomo è stato bloccato dai militari e portato nel carcere di Regina Coeli.