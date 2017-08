Acilia: i soldi della droga nascosti in un libro di Padre Pio

Prosegue l'attività al contrasto dello spaccio a Roma. Dopo l'arresto di un giovane e Pietralata gli agenti di Polizia sono intervenuti ad Acilia. In manette, questa volta, è finito un 61enne trovato con 2300 euro in contanti, nascosti dentro un libro su Padre Pio.

E' quanto trovato dagli agenti del commissariato del Lido a casa dell'uomo. Siamo in un condominio di via Giacomo della Marca, dove gli investigatori avevano notato un inconsueto andirivieni. Oltre i soldi sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre ad un taccuino con nomi e cifre. Per lìuomo è scattato l’arresto.