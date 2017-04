Torrevecchia: consegna cocaina in scooter, arrestato pony express della droga

"Eccolo, lo vedo. Ha appena venduto la droga ad un cliente. Fermatelo". A dare l'allarme un agente della Polizia del Commissariato di Primavalle, in servizio di appostamento, che in via Pasquale II ha filmato un romano 36enne mentre cedeva cocaina ad un cliente. Così, in pochi minuti, altri poliziotti sono intervenuti arrestandolo.

Un vero e proprio pony express della droga. Il 36enne, infatti, faceva le consegne di cocaina in sella al suo scooter. Tutto è avvenuto lo scorso 4 aprile, intorno alle 14:50. Siamo in prossimità di un bar in via Pasquale II dove un abituale consumatore di droga, con il berretto in testa, attendeva la sua dose.

"Hanno fatto lo scambio droga-denaro. Intervenite". E' questo il segnale che preannuncia il blitz sorprendendo il pusher in flagranza. Nascoste in un calzino, gli agenti hanno trovato 22 dosi di cocaina, mentre materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente è stato rinvenuto nel suo appartamento.

L'uomo, al termine delle indagini, è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con l’accusa di spaccio e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.