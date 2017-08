Fiumicino: aiutava clandestini ad entrare in Italia, arrestato poliziotto

Avrebbe aiutato cittadini stranieri senza permessi o documenti ad entrare in Italia, attraverso l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. E' questa l'accusa mossa ad un sottoufficiale della Polizia di Frontiera in servizio allo scalo di Fiumicino e arrestato per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

Aiutava clandestini ad entrare in Italia

L'agente, secondo le indagini, da oltre un anno aiutava stranieri di varie nazionalità ad entrare nel territorio italiano riuscendo a passare inosservato grazie al ruolo ricoperto. Il tutto dietro compenso con la regia di una organizzazione criminale internazionale specializzata in questo tipo di traffici che gli indicava i soggetti da prelevare e lo pagava per il servizio. Aspetto, questo, che sarà confermato o meno dalle indagini della Procura di Civitavecchia che sta lavorando sul caso.

Proseguono le indagini

Secondo una prima ricostruzione, gli stranieri una volta arrivati in aeroporto, venivano intercettati negli uffici di controllo, probabilmente su segnalazione, e portati personalmente fuori dallo scalo. Al momento l'uomo si trova nel carcere di Rebibbia. Proseguono le indagini.