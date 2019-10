Immagini di pornografia minorile su pc e molestie su un giovane: era ricercato dal 2011

Era ricercato negl Usa dal 2011, ora è finito in manette. Gli agenti della Polizia di Stato della IV Sezione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma hanno infatti proceduto ad eseguire l'arresto di un cittadino statunitense colpito da mandato di arresto emesso dalla Corte Superiore della Contea di Walker – Georgia ( USA ).

Le prime attività d’indagine, eseguite in America, dalla locale Polizia, facevano emergere la presenza di immagini di pornografia minorile sul computer dell’uomo, responsabile anche di molestie ai danni di un giovane.

Il presunto pedofilo veniva pertanto arrestato nei pressi del luogo deputato all’incontro, organizzato con il minore, attraverso messaggi via internet, nei quali l’uomo aveva assunto la falsa identità di un ragazzo di 16 anni.

Successivamente l'uomo fu rilasciato su cauzione, ma poiché non si presentò all’udienza fissata per il mese di giugno 2011 innanzi alla Corte Suprema di Walker, venne emesso nei suoi confronti un mandato di arresto dalla stessa Corte ma nel frattempo riuscì Italia.

Un ulteriore mandato di arresto fu emesso nei suoi confronti nel maggio 2015 dalla Corte Distrettuale U.S. per il Distretto della Georgia del Nord, per essersi allontanato illegalmente dal territorio al fine di sottrarsi al processo originato dalle accuse mosse dallo Stato della Georgia.

Il 16 maggio 2018 è stato segnalato a Roma a seguito della sua richiesta di protezione internazionale, per la quale ha ricevuto il diniego da parte della Commissione Territoriale di Roma. Contro tale diniego ha sollevato ricorso, tutt'ora in fase di valutazione da parte del Tribunale Civile di Roma.