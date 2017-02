Figlia denuncia padre pusher dopo una lite, l'aveva colpita con una bottiglia

Intervenuti per una lite in famiglia, scoprono un padre spacciatore denunciato dalla figlia. Succede ad Anzio dove gli agenti del reparto Volanti hanno arrestato un pregiudicato di 54 anni. Tutto è iniziato la mattina di sabato quando, intorno alle 7, su segnalazione al numero unico per le emergenze i poliziotti si sono recati sul posto, un villino a due piani, per un litigio in zona Falasche.

BOTTIGLIATA SUL FIANCO - Arrivati, in casa hanno trovato una ragazza di 29 anni, ferita sul fianco. La giovane donna, che vive nel primo piano dell'appartamento, era stata infatti colpita da una bottigliata dal padre, seguito di una animata discussione. Medicata, la ragazza ha quindi riferito ai poliziotti di Anzio che il padre, residente al piano superiore e con diversi precedenti di droga a suo carico, ospitava in casa un via-via di persone molto sospetto.

LA DROGA IN CASA - Così gli agenti, saliti al secondo piano del villino familiare, hanno iniziato la perquisizione. In casa sono stati trovati 300 grammi di marijuana essiccata, di cui 150 divisi in dosi da 5 grammi mentre la restante metà chiusa in un pacco unico, due bilancini elettronici di precisione, ritagli di carta cellophane e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi.

LE ACCUSE - Il 54enne è stato quindi arrestato con le accuse di "detenzione e spaccio di droga e per lesioni personali" e condotto presso il carcere di Velletri. La figlia, invece, medicata all'ospedale di Anzio se la caverà con 7 giorni di prognosi.