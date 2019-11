Deposito di pneumatici usati diventa fortino della droga: così spacciavano padre e figlio

Avevano trasformato un deposito di pneumatici usati di Pietralata, in un fortino della droga. A finire in manette due albanesi, padre e figlio, arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma perché trovati in possesso di oltre un chilo di droga, tra hashish e cocaina.

L'andirivieni di persone nei pressi del deposito munito di impianto di videosorveglianza, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire la situazione irrompendo nei locali e rinvenendo alcune dosi di cocaina, pronte per lo spaccio.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione dei due soggetti, dove sono stati trovati otto panetti, quattro coltelli, tre bilancini di precisione, due telefoni cellulari e circa 500 euro di denaro contante, presumibilmente provento dello spaccio.

Padre e figlio sono stati processati con rito direttissimo dal Giudice Monocratico del Tribunale di Roma che li ha condannati, rispettivamente, a nove mesi e a due anni di reclusione con l'obbligo di firma. L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale di Roma.