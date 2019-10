La casa di padre e figlia diventa base dello spaccio

Avevano trasformato la loro abitazione in una base dello spaccio. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Formello, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria di Galeria ed ai militari della Compagnia di Bracciano, hanno arrestato due padre e figlia. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari si erano insospettiti da uno strano via vai di persone, provenire dall’abitazione di un 62enne di Campagnano Romano, già noto alle forze dell'ordine.

La scorsa mattina, i militari hanno fatto scattare il blitz all'interno dell'abitazione dove all'interno era presente anche la figlia 24enne e hanno rinvenuto circa 1 chilo di marijuana, 10 grammi di hashish e 6 mila euro in contanti, ritenuto il provento dell'attività di spaccio, e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.