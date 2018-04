Ostia: palpeggia e picchia una donna, voleva violentarla davanti agli stabilimenti

Pomeriggio da incubo quello di domenica 15 aprile per una donna picchiata in strada ad Ostia. E' successo sul lungomare Amerigo Vespucci, all'altezza dell'incrocio con via Ugo Ferrandi. Protagonista della vicenda un 53enne romeno. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre aggrediva violentemente una donna proprio davanti gli stabilimenti balneari.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, la ragazza ha raccontato che poco prima era stata palpeggiata all'altezza del seno e quindi aggredita. L'uomo portarla nella boscaglia, alle spalle del camping di zona, per abusarne sessualmente.

Nel frattempo si sono avvicinate altre prostitute, amiche della vittima, che hanno dichiarato di essere state a loro volta, in altre circostanze, picchiate dal 53enne che pretendeva prestazioni sessuali gratuite oppure denaro per poter "lavorare" in quella zona e, non ottenendo né le une né l'altro, le aveva picchiate minacciandole anche di morte.

Condotto negli uffici di polizia, l'aggressore è stato arrestato per "tentato omicidio, violenza sessuale e tentata estorsione" e portato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nel carcere di Regina Coeli.

La donna è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove ha ricevuto una prognosi di 25 giorni per due costole fratturate, trauma cranio facciale e numerose ecchimosi ed escoriazioni.