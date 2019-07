Ostia, blitz in un appartamento: in casa trovate armi e 130 chili di droga

Due pistole, di cui una con la matricola abrasa e una rubata nel luglio 2015 a Roma, e 130 chili di droga. E' quanto i Carabinieri di Ostia hanno trovato in un appartamenteo al termine di un'altra articolata attività di controlli a tappeto sul litorale.

Il blitz arriva al termine di una operazione, che si è concentrata nelle zone di spaccio di Ostia Ponente, tra piazza Gasparri e zona Idroscalo, Tor San Michele, il centro e il lungomare, per proseguire poi nell'entroterra.

In tale contesto, infatti, è stato individuato un uomo, notoriamente disoccupato, che da qualche giorno aveva iniziato a tenere uno stile di vita molto al di sopra delle sue possibilità economiche.

E' stato proprio questo che ha indotto i Carabinieri a iniziare il monitoraggio dei suoi movimenti. Ieri la perquisizione della sua abitazione ha consentito di scovare quasi 130 chili tra hashish e marijuana, pistole corredate dalle relative munizioni, oltre 10.000 euro di denaro contante provento dell'illecita attività, una macchinetta conta-banconote nonché tutto il materiale per la pesa ed il confezionamento della droga.

Il pusher è stato immediatamente arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida, mentre quanto rinvenuto è stato sequestrato. Gli inquirenti ora lavoreranno per capire a chi era destinato lo stupefacente e il canale di approvvigionamento.