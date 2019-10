Droga comprata sulla Cassia e venduta a clienti affezionati: presi 'Er Porpo' e la sua banda

Compravano droga in zona Cassia, e poi la rivendevano a Ladispoli e Civitavecchia, sul litorale. A gestire gli affari era un 60enne, per tutti 'Er Porpo'. L'uomo è finito in manette, agli arresti domiciliari, e con lui sono finiti nei guai anche un 35enne di Ladispoli, sottoposto all'ordine di dimoare a Tarquinia, e un 55enne di Civitavecchia, ora all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La banda del 'Porpo', che poteva contare anche su altre 6 persone (tutte deferite all'Autorità Giudiziaria) vendeva droga in casa, bar e negozi ad almeno 13 clienti affezionati.

A sgominare il gruppo criminale i Carabinieri della stazione di Civitavecchia, a conclusione di un'attività d'indagine durata circa due mesi, dando così esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della Procura della Repubblica.

I soci sono ritenuti responsabili di aver organizzato un consistente traffico di cocaina tra i mesi di febbraio e marzo scorsi. Nel corso delle indagini che hanno portato all'emissione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno sequestrato circa 200 grammi di cocaina e arrestato in flagranza anche una donna, risultata poi essere la fidanzata del 'Porpo', nomignolo che ha dato il nome all'indagine.