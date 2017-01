Grottaferrata, in casa nasconde un chilo di droga: arrestato operatore ecologico pusher

Un operatore ecologico del comune di Grottaferrata è stato arrestato con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso". Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato il 40enne e la moglie, residenti a Marino.

I CONTROLLI - Tutto è iniziato quando ieri l'uomo, che stava tornando a casa in auto dopo aver concluso il suo turno, è incappato in un posto di controllo allestito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frascati.

Alla loro vista, l'uomo ha bruscamente tentato di cambiare strada al fine di eludere eventuali verifiche, ma quell’atteggiamento ha insospettito i militari che, dopo averlo fermato, hanno eseguito un'accurata perquisizione.

DROGA IN CASA - Il motivo di tanta agitazione è stato scoperto in un marsupio trovato nella disponibilità del 40enne. All'interno, i Carabinieri hanno trovato dieci dosi di hashish, già confezionate singolarmente e pronte per essere vendute, e denaro contante ritenuto provento della sua illecita attività.

Successivamente, le attività di controllo si sono spostate nell'abitazione del 40enne a Marino, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente dosi di hashish, marijuana e cocaina per un peso complessivo di circa 1 un chilo, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle singole dosi.

ARRESTATA LA MOGLIE - Nei guai è finita anche la moglie del 40enne che ha tentato in tutti i modi di ostacolare e ritardare le operazioni dei Carabinieri.

I due coniugi sono stati arrestati e il giudice Monocratico di Velletri, a conclusione dell’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo la misura cautelare deli arresti domiciliari.