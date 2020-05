In Commissariato per effettuare lavori, ma era un ricercato: arrestato operaio

Si è presentato all'interno del cortile del Commissariato Trastevere per effettuare dei lavori edili, su un edificio confinante, con la ditta di cui è dipendente, ma al momento del controllo è stato arrestato: l'uomo, un polacco di 28 anni, era in fatti ricercato.

Dai consueti accertamenti effettuati dagli investigatori del commissariato sui dipendenti della ditta, è infatti emerso che uno di questi era destinatario di un provvedimento di carcerazione per "espiazione di pena".

Il 28enne, da alcuni anni in Italia, a seguito di reati di furto, minaccia e truffa commessi tra il 2013 e 2015 nel paese d'origine, era stato condannato in via definitiva alla pena di anni 1 e 25 giorni di reclusione, non eseguita a causa della non reperibilità del malvivente stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo è stato accompagnato in commissariato e quindi arrestato in relazione all’ordine di carcerazione per esecuzione di pena disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. Ultimati gli accertamenti di rito, è stato portato a Rebibbia, dove sconterà la sua pena.