Uccise un uomo a pugni, omicida rintracciato ed arrestato dai carabinieri

E' stato condannato con una sentenza definitiva della Corte d'Appello a distanza di 6 anni dall'omicidio. Già arrestato, l'uomo era stato rimesso in libertà. Colpito da una ordine di carcerazione per un omicidio commesso il 5 marzo del 2012 in via Ponente a Torvaianica, l'assassino è stato rintracciato su via Lungomare delle Meduse nel pomeriggo del 16 maggio dai carabinieri della Stazione di Torvaianica.

Omicidio via Ponente a Torvaianica

L'uomo, un 26enne nato in Romania ma da tempo residente a Pomezia, per futili motivi nel marzo di 6 anni fa al termine di una discussione colpendolo con calci e pugni cagionava la morte di un coetaneo, anch’esso di origine romena, che decedeva per le lesioni riportate. Il 26enne, che già nel 2012 era stato arrestato al termine di una speditiva attività d’indagine ed adesso deve scontare un residuo pena di 8 anni 10 mesi e 13 giorni di reclusione, è stato arrestato e tradotto al carcere di Velletri.