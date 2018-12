Droga dall'Olanda per invadere le piazze di Roma Nord: presa banda di narcotrafficanti

Portavano dall'Olanda la droga che poi avrebbe invaso le piazze di spaccio di Roma Nord. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma dopo una serie di complesse indagini, su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha sgominata una banda di narcotrafficanti eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, dediti al traffico di droga sull'asse Olanda - Italia.

I Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi dinamici sul territorio, hanno scoperto l'operatività di una cellula criminale in contatto con distributori di Roma e provincia, che riusciva a canalizzare verso il mercato clandestino della Capitale considerevoli quantitativi di droga, in particolare marijuana, provenienti dai Paesi Bassi e occultati all'interno di auto appositamente adibite a tale scopo.

Referente a Roma della gang era Arne Soeten, già domiciliato in Italia, che, con l’ausilio del corriere di fiducia Mauricio Alessandro Martin connazionale, e con la collaborazione di Jermaine Letschert aveva organizzato un fiorente traffico internazionale di stupefacenti.

Il definitivo riscontro alle ipotesi investigative si è avuto quando le Fiamme Gialle hanno sequestrato, presso il casello autostradale di Roma Nord, una partita di circa 4,8 chili di marijuana, abilmente occultata all'interno dell'imbottitura dei sedili posteriori di un'auto con targa estera, traendo in arresto, in flagranza di reato, il corriere.

Essendo i tre destinatari della misura attualmente all'estero, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha emesso un Mandato di Arresto Europeo, sulla base del quale le autorità di polizia dei Paesi Bassi e della Spagna, attivate dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno, in sinergia con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno provveduto alla loro cattura.