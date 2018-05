Orecchio staccato a morsi, preso il Tyson del mercato San Romano: ecco chi è

E' un 61enne di Pietralata il Mike Tyson che la mattina di mercoledì 16 maggio ha staccato a morsi il lobo di un altro uomo dopo che questi aveva avuto una discussione con la moglie. I due litiganti si trovavano in fila all'Ufficio Anagrafico che si trova nel mercato coperto San Romano di Portonaccio. Incensurato, il 'morsicatore' del Tiburtino è stato trovato ed arrestato dagli agenti di polizia che hanno atteso che tornasse nella sua abitazione.

Arrestato morsicatore del mercato San Romano

L'aggressione aveva preso corpo intorno alle 10:30 di ieri mattina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori una donna di 59 anni, moglie dell'aggressore, aveva avuto una discussione accesa con un 61enne residente nella zona dell'Ardeatino. Poi l'intervento del marito della donna. Quindi il morso, violento, tanto da staccare il lobo del rivale.

Marito e moglie in fuga su una Smart

Tra il panico delle tante persone che a quell'ora si trovavano nell'area del mercato coperto di via Tancredi Cartella l'aggressore e la moglie si sono poi dati alla fuga a bordo di una Smart. Lasciato in terra in una pozza di sangue il rivale, è stata una quarta persona ad annotare il numero della targa della CityCar, per poi comunicarla alla vittima.

Arrestato il morsicatore di Portonaccio

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Sant'Ippolito. Al mercato San Romano anche il personale del 118 con gli operatori che hanno recuperato il lobo e trasportato d'urgenza il 61enne all'ospedale Sandro Pertini, dove la parte di orecchio gli è stata riattaccata dopo un intervento chirurgico. Individuata l'abitazione del Mike Tyson di Pietralata, gli investigatori hanno solamente dovuto attendere che rincasasse. Arrestato con le accuse di "lesioni personali gravissime" è stato giudicato con Rito Direttissimo davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di piazzale Clodio.

Mike Tyson alla romana

Come il più celeberrimo Mike Tyson, passato alla storia del pugilato anche per il morso con il quale staccò il lobo al suo sfidante Evander Holyfield il 28 giugno del 1997 sul ring di Las Vegas in diretta mondiale, sono numerosi i Tyson de noantri che nel corso del tempo hanno fatto riecheggiare le gesta poco sportive del campione di Boxe di Brooklyn. Nel novembfre dello scorso anno una donna di 34 anni staccò l'orecchio del convivente a Cerveteri. Nell'ottobre del 2016 stesa cosa accadde nel centro di accoglienza dell'Infernetto. Prima di allora altri Tyson alla vaccinara entrarono all'opera all'Esquilino, in via del Plebiscito, a Velletri ed a Ostia. Nel settembre del 2013 fu invece Alberto "Karim" Capuano, tronista di Uomini e Donne, a staccare l'orecchio a morsi ad un vicino di casa.