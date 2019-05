Molestie sessuali su minori: arrestato Monsignore, era ricercato da 13 anni. Dovrà scontare 81 anni di carcere

Condannato a 81 anni di carcere e ricercato dal 2006. Monsignor Joseph Henn, americano di 70 anni, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri grazie ad una segnalazione arrivata dagli addetti della sala operativa di Roma Capitale che avevano ricevuto una denuncia da parte di un centro di accoglienza comunale di via Assisi dove l'uomo, presentatosi sotto falso nome, aveva chiesto riparo.

A tradire padre Henn sono stati alcuni certificati medici, tutti intestati a pazienti con nomi differenti. A mettere le manette ai polsi all'uomo di chiesa sono stati i militari della compagnia Piazza Dante accompagnandolo poi a Regina Coeli in attesa dell'estradizione definitiva. L'uomo era ricercato da 13 anni ossa da giugno del 2006, quando la Corte di Cassazione aveva respinto il suo ricorso del alla richiesta di estradizione negli Stati Uniti.

La storia nasce da lontano. Padre Henn, nel 2003, fu condannato a 81 anni di carcere per episodi di violenze sessuali avvenute sui minori avvenuti, in Arizona, tra il 1979 e il 1981. Nel maggio del 2005 fu quindi arrestato e, in attesa dell'estradizione, gli furono comminati gli arresti domiciliari da scontare in una residente in via della Conciliazione.

Il Monsignore, in più occasioni, fece ricorsi contro la richiesta di rimpatrio fatta dagli Usa e nel 2006 la condanna definitiva. Dal 14 giugno di quell'anno, però, di Joseph Henn si sono perse le tracce. Una latitanza lunga 13 anni per l'uomo condannato alla pena di 81 anni di carcere per "child molestation" finita pochi giorni fa.

Il 24 maggio scorso il prelato si era recato nel centro di via Assisi per ricevere accoglienza perché, attualmente, senza fissa dimora a Roma. I sospetti dei dipendenti del centro hanno poi fatto scattare le indagini e l'arresto. Si cerca di capire cosa abbia fatto il prete latitante dal 2006 a oggi e se qualcuno lo abbia aiutato o meno. Nel frattempo il monsignore è finito a Regina Coeli.