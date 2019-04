Torre Angela: il ristorante è stupefacente, droga in cucina e poi venduta. Arrestati marito e moglie

Marito e moglie, romani di 42 e 39 anni, commercianti di professione e con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due gestivano un ristorante a Torre Angela, locale in cui i Carabinieri, nel corso di un'attività preventiva antidroga, hanno registrato un anomalo via-vai di persone conosciute come abituali assuntori di stupefacenti, così come accadeva anche nei pressi della loro abitazione.

Il sospetto che parallelamente a quell'attività lecita ne venisse svolta un'altra illegale si è trasformato in certezza quando i militari hanno fatto scattare una perquisizione sia nell’abitazione dei coniugi, sia nel locale da loro gestito: in entrambi i casi i Carabinieri hanno rinvenuto droga e materiale per il suo confezionamento, in particolare nel locale dove sono stati recuperati un panetto di hashish del peso di 135 grammi e un involucro in plastica contenente 12 dosi di cocaina confezionate singolarmente.

Inoltre, i militari hanno trovato una cassa parallela a quella del locale dove erano stati messi da parte 790 euro, sequestrati poiché ritenuti provento della loro attività illecita.

Per i coniugi-pusher sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo nei loro confronti. I Carabinieri hanno inoltrato alle Autorità competenti la richiesta di sospensione della licenza dell’esercizio commerciale che i due gestivano.