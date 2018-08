Famiglia stupefacente: mamma e figlio coltivano in casa piante di marijuana

Coltivavno marijuana in casa. Madre e figlio, 65 anni lei e 27 lui, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato per produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Intervenuti per una segnalazione di lite in via Berengario, i poliziotti del commissariato Porta Pia quando sono entrati nell'appartamento per accertare quanto accaduto, hanno rinvenuto e sequestrato 6 piante di marijuana, alcuni grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

In un'altra operazione è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti anche un nigeriano di 34 anni. L'uomo, fermato dai poliziotti del commissariato Viminale, durante un controllo di polizia in via di Porta San Lorenzo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina (5 dosi) e cocaina (14 dosi) nonché denaro contante in banconote di piccolo taglio.