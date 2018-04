Fermata per un controllo: trovata la "maga dei borseggi", ha borseggiato turisti per 7 anni

E' finita in manette la "maga dei borseggi". A bloccare la 24enne i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. La giovane, secondo le indagini, ha dedicato gli ultimi sette anni a compiere furti e borseggi: una vera e propria “professione” che le ha fatto guadagnare l’appellativo di “specialista”. Una carriera troncata nella giornata di sabato.

La maga del borseggio da Milano a Roma

La giovane, nomade e senza fissa dimora, tra il 2010 e il 2017 è stata autrice di numerosi furti ai danni di turisti stranieri, non solo nella città di Roma anche in trasferta a Milano. Per molti anni la donna è riuscita a farla franca fino a quando, nella serata di sabato, in via Cristoforo Colombo, è stata fermata dai carabinieri per un controllo. La 24enne era a bordo di un’auto con targa croata insieme ad un 29enne nomade che risulta domiciliato presso la baraccopoli di via Pontina.

I controlli delle forze dell’ordine

Da successivi accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine, la donna è risultata colpita da un provvedimento di esecuzione di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio Esecuzioni Penali. Dopo l’arresto è stata accompagnata nel carcere di Rebibbia, deve scontare in carcere 6 anni e 8 mesi per i numerosi furti commessi.