In compagnia di amici al parco pubblico, era ricercato da sei mesi. Arrestato

Lo hanno trovato in compagnia di alcuni connazionali in un parco pubblico di Ladispoli. Ricercato da sei mesi i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno per questo arrestato un 28enne romeno, penalmente censito e ricercato in ambito internazionale. In particolare, i militari della Stazione di Ladispoli, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio svolti nel corso del fine settimana, hanno sottoposto a controllo alcuni cittadini stranieri notati nei pressi di un'area verde del Comune del litorale laziale.

RICERCATO DA SEI MESI - Tra questi era presente il 28enne, il quale, all’esito degli accertamenti eseguiti in Banca Dati delle Forze di Polizia, è risultato colpito da Mandato di Arresto Europeo poiché responsabile dei reati di furto, falso e guida senza patente commessi in Romania, e ricercato da circa sei mesi in ambito internazionale.

IN ATTESA DI RIMPATRIO - Il soggetto è stato pertanto condotto presso la Stazione Carabinieri di Ladispoli per le formalità del caso e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, in attesa di essere consegnato alle autorità rumene, per essere rimpatriato e scontare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione.