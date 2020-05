Tor bella Monaca, in strada con eroina e crack: arrestata lady pusher

Nascondeva crack, eroina e cocaina. Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Tor bella Monaca hanno arrestato 'lady pusher' una romana di 42 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di mirata attività antidroga, nei pressi di una pineta a ridosso di via dell'Archeologia, i militari hanno notato la donna aggirarsi con fare sospetto. Successivamente è stata fermata dai militari che hanno effettuato un controllo più approfondito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo tra cui 28 dosi di eroina, 15 dosi di crack e 22 di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi, il tutto posto sotto sequestro. Dopo l’arresto la donna è stata portata in caserma e successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.