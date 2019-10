Tre cellulari e 7 chili di eroina in salotto: presa lady eroina

Nascondeva in casa 7 chili di eroina. A fermare i suoi affari, gli agenti del commissariato Salario. E' così finita in manette una cittadina albanese di 36 anni. Avendo notato degli strani movimenti intorno all'appartamento della donna, i poliziotti hanno deciso di tenerla d'occhio e monitorare i suoi spostamenti.

Nella notte tra lunedì e martedì gli investigatori sono entrati in azione. La straniera, fermata, è apparsa subito nervosa e, alla richiesta degli agenti di mostrare il contenuto della borsa, non ha saputo dare contezza dei 175 euro in essa contenuti e dei 3 telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per gestire la sua illecita attività.

Perquisita la casa, i poliziotti hanno scovato, all'interno di un armadio in salotto, un trolley contenente 13 panetti di eroina confezionati e sigillati e 3 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di 6,780 chili, 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestata, dovrà rispondere del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.