Ostia: trovata con 25mila euro di droga, arrestata 'Lady Coca'

Continuano in controlli antidroga dei Carabinieri ad Ostia che, questa volta, hanno portato all'arresto 'Lady Coca' una 37enne romana nota alle forze dell'ordine. La donna, pregiudicata, è stata baloccata al termine di un'impegnativa indagine che ha permesso agli uomini dell'Arma di sequestrare 5 etti di cocaina.

25mila euro di cocaina

Nell'indagine, la costanza e il tempo impiegato dagli investigatori per monitorare costantemente i movimenti di 'Lady Coca' sono stati presto ripagati, riuscendo a bloccarla ad Ostia con il carico di droga, pronto per essere suddiviso in dosi e venduto sul litorale; lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 25mila euro.

Scoperto supermercato della droga

In un'altra operazione sono scattate le manette ai polsi di per un 27enne incensurato, che nella propria auto aveva un vero e proprio supermercato della droga. Durante il controllo al pusher itinerante ad Ostia, i Carabinieri, utilizzando l'infallibile fiuto del cane antidroga, sono riusciti a recuperare sette dosi di cocaina, nove dosi di eroina e due dosi di marijuana, tutte ben occultate in vani appositi e pronte ad essere vendute per soddisfare ogni richiesta.