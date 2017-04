Trastevere: ruba kit di cavetti elettrici e caschi, fermato ladro serialw

Due furti in pochi giorni a Monteverde e Trastevere. Un milanese 32enne, con vari precedenti di Polizia, è stato arrestato con l'accusa di "furto aggravato".

Il ladro aveva forzato il bauletto di uno scooter, parcheggiato in via della Gensola, da dove stava rubato due caschi ed un kit di cavetti elettrici. Sorpreso dagli agenti di Polizia che, in abiti civili stavano effettuando proprio un servizio di prevenzione dei reati predatori, è stato bloccato.

Accompagnato negli uffici del Commissariato Trastevere per gli ulteriori accertamenti, gli investigatori diretti da Fabrizio Sullo, hanno appurato che il malvivente, era stato arrestato il giorno prima, per un furto in zona Monteverde.

A seguito di giudizio per direttissima, in quell’occasione, era stato rimesso in libertà, con obbligo di firma nel comune di Viterbo. Dopo il secondo arresto, il 32enne è stato inflitto il divieto di dimora nel comune di Roma.