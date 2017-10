Arrestato per furto e rilasciato tre volte, al quarto tentativo finisce in carcere

Un 22enne polacco, che nel giro di pochi giorni è stato arrestato, per ben tre volte consecutive, dai Carabinieri della Compagnia di Ostia: in tutti e tre i casi l'uomo ha cercato di rubare delle auto parcheggiate nel centro cittadino ed è stato bloccato dal tempestivo intervento dei militari del lido, allertati dalle preziosissime segnalazioni dei residenti.

Al momento di convalida dell'arresto, però è stato sempre rilasciato. Al quarto tentativo, per il ladro seriale si sono aperte le porte della casa circondariale di Regina Coeli.

Arrestato per guida in stato di ebbrezza

In un'altra operazione, durante i controlli nella centrale via delle Baleniere, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 40enne polacco, senza fissa dimora. L'uomo, infatti, era ricercato per essere sottoposto ad un mandato di arresto europeo, poiché condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica e furto con scasso commessi in Polonia nel 2014 e nel 2015.