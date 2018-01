Energia elettrica rubata per alimentare la casa che nasconde reperti archeologici

Una casa con tanti fenomeni di illegalità. E' quanto i Carabinieri hanno scoperto ad Ostia arrestando un romeno di 38 anni, con precedenti, con l'accusa di furto di energia elettrica.

Durante l'ispezione eseguita nella sua abitazione, i militari, grazie alla collaborazione dei tecnici dell'Enel, hanno scoperto un allaccio abusivo ad un contatore di energia elettrica, grazie al quale l’uomo sottraeva illecitamente la corrente.

Nelle aree adiacenti all’abitazione, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto una colonna di epoca romana detenuta illegalmente e constatata la realizzazione di opere edilizie su un'area di circa 500 metri quadrati, originariamente soggetta a vincolo paesaggistico.

Il reperto archeologico e i manufatti sono stati sequestrati e il 38enne è stato denunciato per ricettazione e per reati inerenti le disposizioni legislative in materia di edilizia.