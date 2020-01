La stanza del Centro Accoglienza è magazzino degli oggetti rubati: recuperati pc, tablet e smartphone

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Papa hanno arrestato per furto aggravato, un cittadino del Gambia di 23 anni, disoccupato e con precedenti penali, domiciliato presso una struttura di accoglienza C.A.S., di via dei Laghi, nella zona dei Castelli Romani.

I militari nel corso di un normale controllo, percorrendo la suddetta via, hanno fermato lo straniero per un controllo che, poco prima era stato visto uscire dalla struttura di accoglienza, dove del resto risulta domiciliato, portando con se un computer portatile che aveva poco prima rubato. La refurtiva del valore di circa 600 euro è stata poi riconsegnata al proprietario, che l’ha riconosciuta.

Successivamente i Carabinieri hanno eseguito la perquisizione nella stanza ad uso esclusivo dello straniero, dove hanno rinvenuto e sequestrato un altro computer portatile, 6 telefoni cellulari, un tablet ed una calcolatrice, del valore di circa 2000 euro.

Sul materiale recuperato, tranne la calcolatrice che è stata già riconsegnata, sono in corso degli accertamenti per risalire ai proprietari per la successiva riconsegna. Il 23enne dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.