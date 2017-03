Piazza Navona: ruba 500 euro a turista, arrestato da poliziotti in bicicletta

Ladri in fuga, arrestati da poliziotti in bicicletta. Succede a piazza Navona dove due borseggiatori romeni di 39 e 35 anni, sono finiti in manette dopo aver derubato un turista.

La scorsa sera, due agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio diretto da Adriano Lauro, erano in piazza Navona con le loro bici quando hanno visto 5 persone che correvano ed urlavano. Capita al volo la situazione, si sono lanciati all'inseguimento del gruppetto ed in breve hanno raggiunto e superato gli inseguiti che avevano ormai seminato gli inseguitori.

I poliziotti, dopo aver bloccato i malviventi, hanno chiamato i colleghi automontati ed insieme hanno ricostruito l’accaduto: poco prima, in uno dei ristoranti dei vicoli limitrofi a piazza Navona, i due malviventi, approfittando di un momento di distrazione di un turista, gli avevano rubato dal portafogli circa 500 euro ed il suo portafortuna, ovvero una banconota statunitense da un dollaro.

Era stato lo stesso turista ad accorgersi del furto e ad iniziare l'inseguimento insieme a due camerieri. Gli agenti hanno perquisito i due sospetti ed infatti, nelle tasche, hanno trovato la refurtiva.

Accompagnati negli uffici di piazza del Collegio Romano, i due romeni sono stati arrestati, mentre il turista, dopo aver formalizzato la denuncia, è rientrato in possesso di tutte le banconote, portafortuna compreso.