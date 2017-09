Su scooter rubato e armati di coltello: fermati prima di compiere una rapina

E' stato l'intuito degli investigatori del Commissariato Fidene Serpentara a mandare all'aria i propositi di due ladri notati sostare fuori da una farmacia in via Cesco Baseggio in atteggiamento quanto mai sospetto, su uno scooter rivelatosi poi rubato.

Non appena gli agenti della Polizia di Stato si sono avvicinati per procedere al controllo, i due sono fuggiti precipitosamente a bordo del motociclo, abbandonandolo poco dopo e fuggendo per i campi.

Subito rincorsi, sono stati alla fine raggiunti e bloccati. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre il motociclo presentava il blocco dell'accensione forzato e con uno 'spadino' inserito.

Condotti in ufficio per più approfonditi accertamenti, sono emersi a loro carico numerosi precedenti di polizia per rapina e, per uno di loro, che aveva peraltro fornito all’inizio false generalità, anche una ordinanza di custodia cautelare per rapina.

Pertanto, al termine degli accertamenti, un romano di 41 anni, è stato arrestato per il provvedimento a suo carico e denunciato per ricettazione, false attestazioni e porto illegale di coltello e di arnesi atti allo scasso, mentre un romano 35enne, dovrà rispondere di ricettazione e porto di arnesi atti allo scasso.