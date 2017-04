Trastevere: armati di tronchesi tentano furto, bloccati ladri di biciclette

Armati di tronchesi e cacciavite stavano bubando biciclette a Trastevere. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato due romani di 43 e 50 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

I complici sono stati sorpresi ad armeggiare nei pressi di una bicicletta, che il proprietario aveva assicurato ad un palo con una catena, nel tentativo di rubarla.

Sorpresi dai militari nel pieno della loro azione, per i due romani è scattato l'arresto. Trattenuti in caserma, sono in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.