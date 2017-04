Pomezia: nell'auto giocattoli e prodotti per la casa rubati, arrestate

Avevano in auto circa 740 euro di merce rubata. Due giovani ladre romene di 23 e 21 anni sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pomezia. Tutto è iniziato quando, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, i militari le hanno fermate in un supermercato di via del Mare.

Le due, controllate, sono state trovate in possesso di prodotti cosmetici e creme per il viso nascoste in un doppio fondo ricavato all’interno delle rispettive borse a tracolla.

A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare anche l’auto in uso alle giovani: nell'abitacolo e nel portabagagli, i militari hanno recuperato numerosi oggetti per la casa e giocattoli rubati pochi minuti prima in un centro commerciale di Castel Romano e diversi prodotti per la casa portati via da un altro centro commerciale di Pomezia.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 740 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili dei negozi visitati dalla coppia di ladruncole. Trattenute in caserma, le giovani sono in attesa del processo con rito direttissimo.