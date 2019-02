Metro A: turista borseggiata in metro, ladre di 10 e 15 anni fermate dai militari

Avevano appena sfilato il portafogli, contenente 1.200 euro, dalla borsa di una 19enne di Firenze, a Roma per turismo, a bordo della Metro A. Ad impedire ogni possibile tentativo di fuga delle autrici del furto, una 15enne e una bambina di 10 anni, domiciliate presso l'insediamento di Castel Romano, è stata una pattuglia dell'Esercito Italiano, impegnata nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', che ha notato le complici scendere in tutta fretta dal vagone alla fermata Barberini.

Inutile è stato anche il tentativo delle borseggiatrici di disfarsi del denaro. L'azione non è sfuggita all'occhio vigile dei militari, tutti in forza all'11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari, che le hanno fermate e chiesto l'intervento dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia che, giunti immediatamente sul posto, le hanno prese in carico e portate in caserma.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla turista. La 15enne nomade, con precedenti analoghi, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e associata al Centro Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, mentre la bambina di 10 anni, non imputabile, è stata accompagnata presso un centro di accoglienza della Capitale.