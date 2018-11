Turisti nel mirino delle ladre: cinque borseggiatrici in manette

Stretta dei Carabinieri contro le borseggiatri a Roma. Dopo gli arresti della ladre nella metropolitana (qui l'articolo), altre le malviventi finite in arresto.

Due cittadine di origini bosniache, di 32 e 34 anni, entrambe già conosciute alle forze dell'ordine e domiciliate presso l'insediamento nomadi di Castel Romano, sono state bloccate da una pattuglia di Carabinieri in abiti civili, della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, subito dopo aver rubato un portafoglio dalla borsa di una turista coreana 59enne, mentre percorreva via del Traforo.

I militari una volta arrestate le due ladre, hanno anche recuperato il portafoglio con all’interno, circa 1.200 euro in contanti, e lo hanno riconsegnato all'ignara turista, che ha ringraziato i Carabinieri.

Poco più tardi, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno bloccato tre romene, di 31, 27 e 23 anni, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sorprese subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad un turista cinese, in coda alla 'Bocca della Verità'.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato una nomade, 17enne domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, notata a derubare una turista indiana a passeggio in via delle Muratte. I Carabinieri hanno anche recuperato la refurtiva, il portafogli contenente 1.150 euro in contanti.