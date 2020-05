Dalla Borghesiana al litorale per saccheggiare appartamento: bloccata banda di ladre

Sono state colte sul fatto, mentre stavano per saccheggiare un appartamento. I Carabinieri di Fiumicino hanno arrestato tre donne di origine rom, di 24, 26 e 30 anni, tutte domiciliate in località Borghesiana e già con precedenti specifici, con l’accusa di tentato furto in abitazione.

Nel corso dei quotidiani controlli, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un condominio nel centro di Fiumicino.

Poco dopo, hanno visto le complici accedere all’interno dello stabile e, una volta intervenuti, hanno sentito alcuni rumori provenire dalla tromba delle scale. I carabinieri hanno quindi sorpreso le tre donne mentre tentavano di scassinare, con l’utilizzo di un grimaldello, la serratura della porta d’ingresso di un’abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bloccate le ladre, i militari hanno accertato che anche le porte di altre abitazioni del condominio presentavano i segni di un tentativo di forzatura. Le arrestate sono state sottoposte agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.